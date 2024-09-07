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«Шоу Петросяна»: Селюк высказался о матчах сборной России

07 Сентября 2024 • 13:22 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Таиланд
1 1.33 X 5.30 2 10.50
Через 1 ч. 25 мин.

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о сборной России. Агент указал на то, что российская национальная команда сейчас имеет слабых соперников по товарищеским матчам. По мнению Селюка, это негативно сказывается на ценности игр сборной.

«Сейчас за сборную играли все в РПЛ и играют с такими командами, что и забивали уже тоже все. Такие игры сводят на нет гордость от выступлений за сборную. Раньше игроки, которые выступали за сборную, чувствовали гордость за страну, у них была мотивация победы, сейчас это превратили в шоу Петросяна», - цитирует Селюка Metaratings.

Напомним, что сборная России в четверг разгромила в товарищеском матче Вьетнам со счётом 3:0. В субботу команда Валерий Карпина должна была сыграть против Таиланда, но матч был отменён из-за погодных условий в виде тайфуна.

Отметим, что из-за санкций сборная России уже два с половиной года может проводить только товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Селюк

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РОССИЯ ТАИЛАНД
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
07 Сентября 2024 в 13:35
это Карпин превратил сборную в шоу на ТНТ
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