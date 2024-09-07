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Газзаев — об игре России и Таиланда: «Нет смысла проводить матч при таких условиях»

07 Сентября 2024 • 12:50 Комментировать
РОССИЯ
...
Таиланд
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Через 2 ч. 44 мин.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об отмене товарищеского матча сборной России против Таиланда из-за плохой погоды.

Специалист поддержал отмену встречи, подчеркнув, что проводить матч в неблагоприятную для этого погоду не имеет смысла.

«Конечно, нет смысла проводить матч при таких условиях. Сейчас не стоит ждать у моря погоды. Если в ближайшее время погодные условия не позволят провести матч, то тогда уже стоит спокойно вылетать и готовиться к туру чемпионата», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Матч сборных России и Таиланда должен был состояться сегодня, 7 сентября. Ранее, 5 сентября, команда Валерия Карпина уверенно обыграла Вьетнам (3:0).

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РОССИЯ ТАИЛАНД
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