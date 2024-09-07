Непомнящий назвал три причины, по которым России нельзя уходить из УЕФА в АФК

Известный тренер Валерий Непомнящий считает, что переход Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) не является целесообразным. Непомнящий выделил три причины, по которым он придерживается такой позиции. Специалист отметил, что Россия не будет зарабатывать деньги в АФК.

«Азиатская конфедерация гораздо беднее, чем УЕФА, также [учитывая] разницу в часовых поясах и климатические условия, которые совершенно нам не подходят», - цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Напомним, что из-за тайфуна был отменён субботний товарищеский матч между сборными России и Таиланда.