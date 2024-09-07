Стало известно, когда сборная России покинет Вьетнам

Пресс-служба сборной России дала комментарий по поводу отмененного товарищеского поединка против национальной команды Таиланда.

«Стороны договорились встречу отменить. Вечером команда проведет занятие в тренажерном зале отеля. Сборная России планирует вылететь домой сегодня ночью», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что сегодня, 7 сентября, сборная России должна была провести товарищескую встречу с национальной командой Таиланда. Поединок был отменен из-за плохих погодных условий в Ханое.

5 сентября сборная России сыграла против Вьетнама и одержала крупную победу со счетом 3:0.