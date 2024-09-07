Видео с Месси показали на прощальном матче Суареса в сборной Уругвая

Нападающий Луис Суарес в ночь с пятницы на субботу, если говорить о европейском времени, провёл последний матч за сборную Уругвая. В рамках отбора на чемпионат мира – 2026 уругвайцы играли против Парагвая и сыграли вничью со счётом 0:0.

В социальных сетях появилось видео, снятое на стадионе, где проходил матч. На большом табло запустили видео, на котором к Луису Суаресу обратился его звёздный одноклубник Лионель Месси. Аргентинец произнёс трогательную речь, поддержав Суареса.

Ранее появлялась информация о том, что Суарес может продлить контракт с «Интер Майами» и провести рядом с Месси ещё один год.