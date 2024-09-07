Гришин: «Сборной России логичнее проводить матчи с топ-клубами РПЛ»

Экс-игрок московского ЦСКА Александр Гришин высказался о товарищеских матчах сборной России против Вьетнама и Таиланда. Спарринг с тайцами не состоялся из-за плохих погодных условий в Ханое.

«Игры сборной России нужны, но матчи с Вьетнамом и Таиландом для меня непонятны. Такие игры не дают пищи для размышлений для тренеров. Логичнее проводить матчи с российскими топ-клубами», - передает слова эксперта «Чемпионат».

В четверг, 5 сентября, сборная России провела товарищескую встречу против национальной команды Вьетнама. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 3:0.