Молодёжная сборная России может сыграть с Таиландом

Максим Митрофанов, который является генеральным секретарем РФС, заявил, что молодежная сборная России может провести товарищеский поединок против национальной команды Таиланда вместо первой сборной.

«Сейчас решается вопрос с тем, что молодежная сборная может сыграть с Таиландом вместо основной команды», - передает слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок сборной России против Таиланда был запланирован на субботу, 7 сентября. Встреча была отменена из-за плохих погодных условий в Ханое. На столицу Вьетнама надвигается мощный тайфун.