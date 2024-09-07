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Посол России во Вьетнаме: «Окажем помощь и содействие нашей сборной»

07 Сентября 2024 • 11:11 Комментировать

Геннадий Бездетко, посол России во Вьетнаме, высказался о ситуации с отменой товарищеского поединка между сборными России и Таиланда в Ханое.

«Очень жаль, что прибытие супертайфуна «Яги» совпало со временем пребывания сборной России во Вьетнаме. Посольство окажет помощь и содействие нашей национальной команде в сложившейся ситуации», - передает слова Бездетко «Спорт-Экспресс».

Поединок между сборными России и Таиланда должен был состояться в субботу, 7 сентября. Во Вьетнаме подопечные Валерия Карпина провели один товарищеский матч – против местной сборной. Россияне одержали крупную победу со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Геннадий Бездетко
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