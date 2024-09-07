В РФС назвали две причины отмены матча Россия - Таиланд

Генсек РФС Максим Митрофанов высказался об отмене товарищеского поединка между сборными России и Таиланда. Встреча должна была состояться в Ханое, однако из-за плохих погодных условий была отменена.

«Вьетнамцы предлагали перенести игру на завтра, но нет гарантий по прогнозу погоды. Если сборная задержится в Ханое еще на день, то процесс обратной акклиматизации может помешать футболистам сыграть матчи чемпионата», - приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Таким образом, подопечные Валерий Карпина провели в Ханое всего один контрольный матч. 5 сентября сборная России одержала крупную победу над Вьетнамом со счетом 3:0.