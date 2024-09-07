«Неженки, миллионы зарабатывают и не могут в дождик поиграть»: Реакция Сети на отмену матча Россия – Таиланд

Сборная России не обошлась без приключений во Вьетнаме. Матч против Таиланда отменён из-за погодных условий – разбушевался супертайфун «Яги». По словам очевидцев, ветер выкорчёвывает деревья и швыряется в том числе габаритными предметами.

Матч Россия – Таиланд изначально был запланирован к началу сегодня, 7 сентября, в 16:00 по московскому времени. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало в соцсетях реакцию болельщиков на его отмену.

«Невелика потеря», - Дмитрий К.

«Прежде чем лететь туда, надо было поинтересоваться климатом. Видимо, географию в школе плохо учили», - Вячеслав Х.

«Сыграйте с детским садом лучше», - Я Такой-то Т.

«На Сербию сходил, с Парагваем отменили. На Вьетнам сходил, с Таиландом отменили», - MILLIGAN B.

«Зачем Сафонова гнали из Франции? Борща поесть?» - Commissaire J.

«Ситуация личная у Сафонова», - alexandr.

«У меня город на границе с Китаем. Благовещенск. Можно в Хэйхэ перенести, там всего 700 метров между нашими городами)))», - Виктор.

«А где же наш бессмертный девиз? «Матч состоится в любую погоду, нам погоды не страшны», - Абрикосовый С.

«Ураган 230 м/с, люди погибли [на Филиппинах]», - Over 9.

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«Даже погода против», - Денис Щ.

«А футболисты такие неженки, миллионы зарабатывают и не могут в дождик поиграть», - Степан Ч.

«Зачем играть с Таиландом и Вьетнамом, если можно организовывать матчи сборная Россия – сборная легионеров РПЛ?» - Кирилл З.

По оценкам специалистов, супертайфун «Яги» может оказаться самым мощным в Юго-Восточной Азии за десятилетие.

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