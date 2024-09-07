Газзаев прокомментировал отмену матча сборной России

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с журналистами прокомментировал отмену товарищеского поединка между сборными России и Таиланда из-за плохих погодных условий.
«Нет смысла проводить матч при таких условиях. Против стихии и природы мы бессильны. Поэтому будет целесообразнее, чтобы сборная вернулась в Россию, а игроки в свои клубы», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».
В Ханое сборная России провела один товарищеский поединок. Подопечным Валерия Карпина противостояла сборная Вьетнама. Россияне одержали уверенную победу со счетом 3:0.
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