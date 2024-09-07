Родриго оценил победу Бразилии над Эквадором

Нападающий сборной Бразилии Родриго пообщался с представителями СМИ после поединка против команды Эквадора в отборочном цикле ЧМ-2026. «Селесао» одержали минимальную победу со счетом 1:0, а форвард «Реала» забил единственный гол.

«Нам очень нужна была эта победа. Без разницы, было это красиво или нет. Я доволен тремя очками и забитым мячом. Надеюсь, этот успех поможет нам играть лучше и добраться до того уровня, которого мы намерены достичь», - высказался звездный футболист в эфире TV Globo.

Стоит отметить, что сборная Бразилии прервала серию из трех поражений подряд. Команда поднялась на четвертое место в турнирной таблице.