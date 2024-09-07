Силкин: «Какой смысл проводить такие матчи, если вьетнамцы забивают сами себе голы?»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о товарищеском матче сборной России с командой Вьетнама (3:0).

По мнению специалиста, в проведении таких матчей нет никакого смысла.

«Наши футболисты не много бы потеряли, если бы не ездили во Вьетнам, а сыграли бы между собой двустороннюю игру. Какой смысл проводить такие матчи, если вьетнамцы забивают сами себе голы?» — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Напомним, следующий товарищеский матч российской сборной должен был состояться сегодня, 7 сентября, против Таиланда. Однако эта игра была отменена из-за неблагоприятных погодных условий.