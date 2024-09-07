Семшов: «Футбол — это не тайский бокс, Россия — явный фаворит матча с Таиландом»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Таиланда.

Эксперт назвал команду Валерия Карпина явным фаворитом предстоящей игры, в которой тренерский штаб российской сборной предоставит шанс новым футболистам себя проявить.

«Футбол — это не тайский бокс, и сборная России является явным фаворитом. Вопрос заключается в том, будет ли эта победа крупной? Шансы есть. Тем более что Карпин сделает замены и мы увидим дебют новых футболистов, которые постараются себя проявить», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Матч между Россией и Таиландом состоится сегодня, 7 сентября. Начало этой игры запланировано на 16:00 по московскому времени.