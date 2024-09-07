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Семшов: «Футбол — это не тайский бокс, Россия — явный фаворит матча с Таиландом»

07 Сентября 2024 • 09:32 Комментировать
РОССИЯ
...
Таиланд
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Через 5 ч. 49 мин.

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Таиланда.

Эксперт назвал команду Валерия Карпина явным фаворитом предстоящей игры, в которой тренерский штаб российской сборной предоставит шанс новым футболистам себя проявить.

«Футбол — это не тайский бокс, и сборная России является явным фаворитом. Вопрос заключается в том, будет ли эта победа крупной? Шансы есть. Тем более что Карпин сделает замены и мы увидим дебют новых футболистов, которые постараются себя проявить», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Матч между Россией и Таиландом состоится сегодня, 7 сентября. Начало этой игры запланировано на 16:00 по московскому времени.  

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РОССИЯ ТАИЛАНД
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