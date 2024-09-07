Почему РФС решил не переносить матч сборной России на воскресенье

Утром 7 сентября стало известно об отмене товарищеского поединка между национальными сборными России и Таиланда на стадионе в Ханое.

Как сообщила пресс-служба Российского футбольного союза, решение принималось с учётом количества выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в столице Вьетнама. Местные власти рекомендуют жителям города оставаться дома и не появляться на улице.

Ранее в прессе сообщалось, что на Ханой надвигается мощный тайфун.

Сборная России провела во Вьетнаме один товарищеский поединок против местной национальной команды. Подопечные Валерия Карпина разгромили соперника со счетом 3:0.

РФС объявил об отмене матча Россия - Таиланд