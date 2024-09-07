Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила об отмене товарищеского матча между сборными России и Таиланда. Решение было принято из-за плохих погодных условий в Ханое, где должна была пройти встреча. Ранее синоптики проинформировали, что на город надвигается тайфун.

Спарринг России и Таиланда был запланирован на субботу, 7 сентября. В предыдущем матче подопечные Валерия Карпина встречались со сборной Вьетнама и одержали крупную победу над хозяевами со счетом 3:0.

Таким образом, сборная России возвращается домой, сыграв лишь одну встречу.