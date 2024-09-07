Товарищеский матч между сборными России и Таиланда перенесен. Об этом сообщила федерация футбола Вьетнама.

Причиной переноса встречи стала плохая погода в Ханое, где должен был пройти спарринг. Накануне сообщалось, что на город надвигается мощный тайфун.

Матч сборных России и Таиланда должен был состояться сегодня, 7 сентября. Начало спарринга планировалось в 16:00 по московскому времени. О новой дате встречи пока не сообщается.

Напомним, что в четверг, 5 сентября, команда Валерия Карпина сыграла против сборной Вьетнама. Российские игроки отпраздновали крупную победу со счетом 3:0.

Ранее появилась информация, что матч может пройти 8 сентября.