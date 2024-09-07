Лепский - о погоде во Вьетнаме: «Очень тяжело, для нас это непривычный климат»

«Очень тяжело. Для нас это непривычный климат. Я помню это ещё с предыдущей поездки во Вьетнам в 2019 году. Тогда мы проиграли 0:2. Играть было невозможно. Но сегодня нам удалось подстроиться», - передает слова футболиста пресс-служба РФС.