Суарес сыграл последний матч за сборную Уругвая

Минувшей ночью состоялся поединок отбора ЧМ-2026 между сборными Уругвая и Парагвая. Встреча прошла в Монтевидео и завершилась вничью со счетом 0:0.

Примечательно, что этот матч стал последним за национальную команду для звездного уругвайского нападающего Луиса Суареса. 37-летний бомбардир появился в основном составе и провел весь матч без результативных действий.

Суарес выступал за сборную Уругвая с 2007 года. В составе национальной команды нападающий провел 143 поединка, в которых отметился 69 забитыми мячами и 39 голевыми передачам. Луис является лучшим бомбардиром в истории сборной Уругвая.