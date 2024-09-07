Хлусевич высказался о сборной Таиланда

Защитник сборной России Даниил Хлусевич поделился мнением о следующем сопернике – команде Таиланда.

«Что за соперник - сборная Таиланда? Неплохой соперник, на самом деле. Сейчас, мне кажется, уже все умеют играть в футбол, умеют обороняться, умеют атаковать», - высказался футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поединок между сборными России и Таиланда запланирован на субботу, 7 сентября. Матч могут перенести на другой день из-за плохих погодных условий в Ханое.

Напомним, что в первом спарринге подопечные Валерия Карпина одержали крупную победу над Вьетнамом со счетом 3:0.