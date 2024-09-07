Матч России и Таиланда могут перенести

Товарищеская встреча сборных России и Таиланда может быть перенесена. Об этом рапортуют журналист Thanh Nien.

Причиной переноса могут стать плохие погодные условия в столице Вьетнама – Ханое. Ранее сообщалось, что на город надвигается тайфун. Согласно сведениям источника, товарищеский матч могут перенести на воскресенье, 8 сентября.

Изначально спарринг сборных России и Таиланда должен состояться 7 сентября. Начало запланировано в 16:00 по московскому времени.

5 сентября подопечные Валерия Карпина сыграли против Вьетнама. Российские футболисты одержали крупную победу со счетом 3:0.