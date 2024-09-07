Родриго признан лучшим игроком матча Бразилия – Эквадор

Сборная Бразилии обыграла Эквадор в отборочном матче чемпионата мира – 2026.

Встреча завершилась минимальной победой «пентакампеонов», а автором единственного гола стал Родриго. Именно форвард мадридского «Реала» и получил награду лучшему игроку встречи после финального свистка. 23-летний футболист не только поразил ворота эквадорцев, но и выиграл 7 из 9 дуэлей, а также стал одним из лучших по успешным обводкам и созданным голевым моментам.

Сборная Бразилии располагается на четвёртой строчке в отборочной группе квалификации ЧМ-2026. Выше «селесао», набравших десять очков после семи туров, располагаются Колумбия (13), Уругвай (14) и Аргентина (18).