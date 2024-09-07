Тареми в гневе - ему не понравились иранское поля

Иранский нападающий Мехди Тареми решил приехать в родную страну и принять участие в квалификационном матче к чемпионату мира 2026 года. Привыкшему к роскошным европейским полям Тареми совершенно не понравилась тегеранская поляна, на которой пришлось играть со сборной Кыргызстана.

- Это был непростой матч. Учитывая условия и состояние поля, хорошо, что победили. Я не хочу нагнетать, но у меня вопрос - на что вы рассчитываете с такими полями? Какие могут быть надежды на рост футбола? Иранский футбол - это дно, - цитирует слова Тареми TasnimNews.

Напомним, что Тареми выступает за миланский «Интер».