​Китайская пресса негодует после поражения сборной со счётом 0:7 от Японии

Сборная Китая с левой ноги начала свои выступления в квалификационном цикле к чемпионату мира 2026 года, потерпев поражение со счётом 0:7. И не от кого-нибудь, а от сборной Японии - о непростой политической подоплёке этой баталии даже и говорить не приходится.

И потому сейчас китайская пресса и аналитики не стесняются в оценках - так, поражение называется «самым позорным в истории национальной команды». Велика вероятность, что Бранко Иванович, хорватский наставник китайской сборной, будет вынужден сложить свои полномочия.

Сборная Китая лишь один раз сыграла в финальной части чемпионата мира - в 2002 году.