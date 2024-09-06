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Чемпионат мира 2026

Мусиала ответил, насколько реальна победа сборной Германии на ЧМ-2026

06 Сентября 2024 • 23:19 Комментировать
Германия
...
Венгрия
1 1.28 X 5.70 2 10.50
Через 22 ч. 17 мин.

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала высказался о шансах сборной Германии добиться триумфа на предстоящем чемпионате мира.

Немецкая национальная команда не смогла преуспеть на домашнем для себя Евро-2024, вылетев на стадии от четвертьфинала от будущего чемпиона – сборной Испании. После поражения рулевой бундестим Юлиан Нагельсманн заявил, что намерен привести Германию к победе на чемпионате мира 2026 года.

«Насколько это реально? Мы определённо можем выиграть ЧМ-2026. Если бы нам повезло больше, мы бы вышли минимум в полуфинал чемпионата Европы. Наша команда сделала шаги вперёд за последние время, и в ближайшие два года наше развитие продолжится. Мы извлекли уроки и хотим добиться успехов в 2026 году», – приводит Bayern & Germany ответ Мусиалы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Юлиан Нагельсманн ЧМ-2026 Джамал Мусиала ещё теги

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