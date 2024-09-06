Мостовой: «В победе над сборной Таиланда не сомневаюсь»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о грядущем матче российской и тайской национальной команд. Состоится он, если не помешает погода, 7 сентября в Ханое, столице Вьетнама.

«Не жду, что тайцы окажут серьезное сопротивление нашей команде. Прям интересной игры мы опять не увидим, но в победе команды Карпина сомнений нет. Может, соперник и сможет забить случайный гол, хотя я сильно сомневаюсь в этом. У того же Вьетнама пара моментов была», - делится Мостовой с порталом «ВсеПроСпорт».

Напомним, что в минувший четверг россияне также в Ханое при высокой влажности и жаркой погоде без особых проблем разгромили сборную Вьетнама (3:0).

Ранее сообщалось, что матч России и Таиланда может быть отменён из-за погоды.