Газизов: «Дебют Пальцева в сборной — огромное событие для нашей команды»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о дебюте защитника команды Валентина Пальцева в составе сборной России.

«Дебют Пальцева в сборной — огромное событие для нашей команды, гордимся им. Думаю, он удачно сыграл в этом матче», — цитирует Газизова портал «РБ Спорт».

5 сентября сборная России разгромила сборную Вьетнама со счетом 3:0. Пальцев вышел на замену еще в первом тайме и в общей сложности провел на поле 56 минут, не отметившись голевыми действиями.

7 сентября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Таиланда. Старт поединка запланирован на 16:00 по московскому времени.