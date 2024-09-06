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Агент Сафонов: «Поездка во Вьетнам показала, что переход в АФК нецелесообразен»

06 Сентября 2024 • 18:15 Комментировать

Известный агент Алексей Сафонов высказался о текущем выезде сборной России во Вьетнам. Во вьетнамской столице, городе Ханое россияне проводят два сентябрьских товарищеских матча.

По мнению Сафонова, потенциальный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) нецелесообразен, это и показывает текущий выезд.

«В России нас другой климат, футболисты в мороз могут играть без утеплителей. Эта поездка показывает, что переход в Азию для нас нецелесообразен, был бы сильный дискомфорт. Дело не только в жаркой погоде, но и часовом поясе, матчи могут быть в рабочее время с раннего утра», - делится Сафонов с Legalbet.

К слову, грядущий матч россиян со сборной Таиланда может быть отменён.

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Сборная России Алексей Сафонов Переход РФС в АФК ещё теги
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