Метеоролог с трудом верит, что матч сборных России и Таиланда состоится

7 сентября в Ханое должен пройти второй матч сборной России в рамках сентябрьского сбора против команды Таиланда. Однако из-за тайфуна, который накрыл Юго-Восточную Азию, игра может не состояться. Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец с трудом верит, что субботняя игра действительно будет.

«Ханой на пороге шторма, который обрушится на город в полночь. Супер-тайфун «Яги» раскручивается над севером Хайнаня, что в 500 километрах к востоку от столицы Вьетнама. Центр циклона буквально затопит мегаполис», - говорит Тишковец для «Чемпионата».

Как добавил специалист, в условиях супер-тайфуна банально опасно проводить футбольные матчи, поэтому он не верит в то, что игра состоится.