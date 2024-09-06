Латышонок: «Счастлив, что удалось дебютировать за сборную»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок поделился комментарием о дебютном матче за сборную России.

Напомним, 26-летний голкипер появился во втором тайме товарищеского матча против сборной Вьетнама, в котором наша команда одержала крупную победу со счетом 3:0.

«Я счастлив, что удалось дебютировать. Рад, что сборная победила. Только положительные эмоции», — приводит слова Латышонка «Спорт-Экспресс».

Завтра, 7 сентября, сборная России проведет контрольный поединок против сборной Таиланда. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 16:00 по московскому времени. Следить за ходом всех событий матча можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.