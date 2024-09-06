Мартинес повторил неприличный жест – теперь с кубком Америки

Голкипер Эмилиано Мартинес продолжает выделяться своими необычными действиями. После триумфа на чемпионате мира – 2022 вратарь сборной Аргентины приложил к области паха «Золотую перчатку», которую получил как лучший голкипер турнира. Теперь Мартинес проделал такой же неприличный жест с кубком Америки.

Мартинес не раз заявлял, что не видит в таком жесте ничего плохого. Прикладывание наград к области паха является для Эмилиано некой традицией.

Напомним, что этим летом сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, обыграв в финале Колумбию с минимальным счётом 1:0 по итогам дополнительного времени.