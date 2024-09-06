Тамерлан Мусаев: «Для меня большая честь представлять Россию»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев ответил на вопрос, что для него значит сборная России.

Напомним, что в четверг вечером Мусаев сыграл за сборную России против Вьетнама (победа 3:0) и даже забил один из голов.

«Каждый ребёнок, если занимается футболом, смотрит матчи сборной России. Для него это гордость. Сейчас будут трансляции матчей, и миллионы людей по всей России будут смотреть игры. Так что для меня большая честь представлять страну», - цитирует Мусаева Sport24.

На субботу, 7 сентября, запланирован товарищеский матч сборной России против Таиланда. При этом игра может быть отменена из-за плохих погодных условий – на Ханой надвигается тайфун. Решение по матчу будет приниматься непосредственно в день его проведения.