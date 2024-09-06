Ари попробует организовать товарищеский матч между Россией и Бразилией

Экс-игрок московского «Спартака» Ари Феррейра высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Бразилии.

«Я думаю, что попробую организовать товарищеский матч для сборной России против Бразилии. Попробую продвинуть эту идею у себя в стране — мне кажется, получится крутая игра», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Свой последний контрольный поединок сборная России провела 5 сентября против Вьетнама. Игра между командами завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 3:0.

Завтра, 7 сентября, россияне встретятся с Таиландом. Начало поединка запланировано на 16:00 по мск.