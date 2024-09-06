Посол России во Вьетнаме высказался о возможной отмене матча сборной

Геннадий Бездетко, являющийся послом России во Вьетнаме, высказался о судьбе матча российской сборной против Таиланда. Как известно, игру могут отменить из-за надвигающегося на Ханой тайфуна.

По словам Бездетко, для Вьетнама такая погода является обычным явлением. При этом посол отметил, что в последний раз тайфун переквалифицировали в супертайфун, как случилось недавно, десять лет назад.

«Конечно, есть определённого рода опасения, но тут надо ожидать решения со стороны вьетнамских партнёров, пока, насколько мне известно, решение об отмене матча не рассматривается», - цитирует Бездетко «Спорт-Экспресс».

Матч сборных России и Таиланда должен стартовать 7 сентября в 16:00 по московскому времени.