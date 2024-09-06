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Масалитин - о сборной России: «Радует, что у нас есть хороший резерв» эксклюзив

06 Сентября 2024 • 15:05 Комментировать
Вьетнам
0:3
РОССИЯ

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о товарищеском матче сборной России с Вьетнамом и предстоящей игре с Таиландом.

- Как оцените игру с Вьетнамом? Может, ожидали более крупной победы нашей сборной?

- Да нет. Я не ожидал более крупного счета. Эта игра ничего не решала. Было много новых приглашенных футболистов. Можно сказать, это был просмотровый матч. Отсюда такая невнятная игра.

- Какие выводы по новичкам можно сделать?

- По одному матчу судить тяжело. Кто-то получше сыграл, кто-то похуже. В целом все новички тянут уровень нашей сборной на фоне Вьетнама. Главное, что появляются новые люди, и это радует, что у нас есть резерв. Карпин правильно делает, что просматривает молодежь, чтобы понимать, рассчитывать в дальнейшем на этих ребят или нет.

- Есть еще футболисты, которых вы бы позвали в сборную, а Карпин не пригласил?

- Не думал об этом. Если цель – просмотреть игроков. Может, кого-то еще я и вызвал бы. Но на данном этапе тех, кто максимально хорошо себя проявил, Карпин пригласил.      

- Многим такие товарищеские матчи не нравятся из-за низкого уровня соперников. Не интересно, когда ты на голову выше. Как вы к этому относитесь?

- Здесь две составляющие: спортивная и политическая. Мы отлучены сейчас от мирового футбола и сегодня нам предоставляется шанс играть с такими сборными. Нужны такие матчи? Конечно, нужны. Да, условия тяжелые, перелеты, акклиматизация, поле не ахти. Но все-таки надо выходить и играть в любых условиях. Надо отдать должное ребятам, они это сделали, что могли - показали.   

- Вторую игру с Таиландом могут отменить из-за тайфуна. Стоило вообще лететь играть в такие погодные условия?

- Кто знал про эти тайфуны? Договоренности были намного раньше. Наверняка и денежный вопрос тоже был. Ну, будет тайфун, значит, не сыграют. Плюс будет в том, что у ребят будут дополнительные дни на подготовку к матчам РПЛ.

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- А если все-таки встреча состоится, мы увидим такую же игру, как с Вьетнамом?

- Скорее всего. Нам не надо смотреть, кто стоит напротив нас: сборная Бразилии, Аргентины или Таиланда. Нужно выходить на поле и решать свои вопросы. Находить свою игру. Три мяча забили – значит три. Забьем больше – будет хорошо. 

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Масалитин

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