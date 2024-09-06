Сафонов дождался борща в сборной России

Голкипер Матвей Сафонов по приезду в сборную России говорил о том, что во Франции из русской кухни ему не хватало борща. Футболист выражал надежду на то, что он отведает это блюдо в расположении национальной команды. Сафонов дождался и смог поесть борща. Соответствующее видео показала пресс-служба сборной России.

Напомним, что Матвей Сафонов должен провести все 90 минут в товарищеском матче сборной России против Таиланда. Впрочем, эту игру могут отменить из-за надвигающегося на Ханой тайфуна. Как известно, команды России и Таиланда должны начать матч 7 сентября в 16:00 по московскому времени.