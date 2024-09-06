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Сафонов дождался борща в сборной России видео

06 Сентября 2024 • 14:40 Комментировать
РОССИЯ
...
Таиланд
1 1.53 X 4.50 2 6.40
07.09 16:00

Голкипер Матвей Сафонов по приезду в сборную России говорил о том, что во Франции из русской кухни ему не хватало борща. Футболист выражал надежду на то, что он отведает это блюдо в расположении национальной команды. Сафонов дождался и смог поесть борща. Соответствующее видео показала пресс-служба сборной России.

 

Напомним, что Матвей Сафонов должен провести все 90 минут в товарищеском матче сборной России против Таиланда. Впрочем, эту игру могут отменить из-за надвигающегося на Ханой тайфуна. Как известно, команды России и Таиланда должны начать матч 7 сентября в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Матвей Сафонов

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РОССИЯ ТАИЛАНД
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