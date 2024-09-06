Синоптик: «Матч Россия – Таиланд проводить не стоит»

Российский синоптик Александр Шувалов высказался о планируемом товарищеском матче сборных России и Таиланда. По словам синоптика, игру нужно переносить из-за тайфуна.

По словам Шувалова, в Ханое в ближайшее время выпадет примерно треть годовой нормы осадков для Москвы. Также будет сильный ветер с порывами от 25 до 30 метров в секунду.

«В стране сейчас объявлено штормовое предупреждение, поэтому проводить матч нашей сборной не стоит. Это очень грозные погодные условия», - цитирует Шувалова Sport24.

В то же время синоптик отметил, что покинуть Ханой в субботу сборная России не сможет. По мнению Шувалова, из-за непогоды аэропорт будет закрыт.

«Спокойно покинуть страну можно в воскресенье–понедельник», - сказал Шувалов.

Матч сборных России и Таиланда должен стартовать 7 сентября в 16:00 по московскому времени.