РФС работает над домашними матчами сборной России

Российский футбольный союз планирует организовать домашние товарищеские матчи сборной России в октябре и ноябре. Об этом рассказал Максим Митрофанов, который в РФС занимает пост генерального секретаря.

«Александр Валерьевич Дюков уже давал журналистам комментарий по этому вопросу. Могу только сказать, что мы планируем провести игры в России. И в октябре, и в ноябре», - цитирует Митрофанова сайт «Матч ТВ».

В четверг сборная России в Ханое разгромила Вьетнам со счётом 3:0. Теперь команда Валерия Карпина готовится к игре против Таиланда. Она пройдёт 7 сентября, если не помешают погодные условия – в Ханое ожидается тайфун.