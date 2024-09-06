Стало известно, когда примут решение о матче России и Таиланда

Пресс-служба сборной Вьетнама высказалась о возможной отмене товарищеского поединка между сборными России и Таиланда из-за непогоды в Ханое. На город надвигается тайфун.

«Пока у нас нет информации об отмене или переносе матча из-за тайфуна Яги в Ханое. Мы оценим возможность проведения матча завтра, исходя из погодных условий», - рассказали журналисту «Чемпионата» в пресс-службе сборной Вьетнама.

Матч сборных России и Таиланда запланирован на субботу, 7 сентября. Накануне подопечные Валерия Карпина сыграли товарищескую встречу с Вьетнамом. Российская сборная отпраздновала победу со счетом 3:0.