Вечерняя тренировка сборной России перенесена на запасной стадион на территории арены «Ми Динь». Об этом проинформировала пресс-служба РФС.

Ранее было объявлено, что на Ханой надвигается тайфун.

Следующий товарищеский поединок сборная России проведет против национальной команды Таиланда. Встреча запланирована на субботу, 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом спарринге подопечные Валерия Карпина крупно победили Вьетнам со счетом 3:0.

Матч России и Таиланда под угрозой срыва – названа причина