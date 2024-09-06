Вечерняя тренировка сборной России перенесена на запасной стадион на территории арены «Ми Динь». Об этом проинформировала пресс-служба РФС.
Ранее было объявлено, что на Ханой надвигается тайфун.
Следующий товарищеский поединок сборная России проведет против национальной команды Таиланда. Встреча запланирована на субботу, 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
Напомним, что в первом спарринге подопечные Валерия Карпина крупно победили Вьетнам со счетом 3:0.
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