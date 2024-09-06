Мостовой призвал не перекручивать его слова о сборной России

Александр Мостовой накануне заявил, что сборная России унижает себя матчами против таких команд, как Вьетнам и Таиланд. Теперь известный в прошлом футболист призвал не перекручивать его слова об играх национальной команды.

«Никто не говорил, что игры сборной бесполезны! Я говорил, что лучше сыграть не с такими слабыми командами, вот и всё. Не надо перевёртывать мои слова и искусственно создавать конфликты», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Сборная России в четверг вечером обыграла Вьетнам со счётом 3:0. Теперь команда Валерия Карпина готовится к товарищеской игре против Таиланда. Эта игра должна стартовать 7 сентября в 16:00 по московскому времени.