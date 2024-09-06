Во Вьетнаме допускают отмену матча сборной России

В четверг сборная России разгромила Вьетнам со счётом 3:0. Дальше в Ханое должны пройти матчи Россия – Таиланд и Вьетнам – Таиланд. Из-за тайфуна эти матчи действительно могут перенести. Такой вариант допустили в пресс-службе сборной Вьетнама.

«Мы оценим возможность проведения матчей непосредственно перед играми, исходя из реальных погодных условий», - комментарий из сборной Вьетнама приводит «РБ Спорт».

Матч между сборными России и Таиланда должен пройти в субботу, 7 сентября. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:00 по московскому времени. Следить за игрой, если она состоится, можно будет в текстовой трансляции.