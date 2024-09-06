Тайфун не несёт опасности для сборной России – журналисты из Вьетнама

Сборная России в субботу должна провести товарищеский матч против Таиланда. При этом появилась информация о возможном срыве матча из-за надвигающегося тайфуна.

Местные журналисты сообщили представителю «Спорт-Экспресса», что тайфун не несёт в себе опасности. Будем и дальше следить за новостями из Ханоя.

Сборная России должна сыграть против Таиланда в субботу, 7 сентября. Стартовый свисток футболисты и зрители должны услышать в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что в четверг сборная России в Ханое разгромила Вьетнам со счётом 3:0. Голы забили Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев (плюс автогол).