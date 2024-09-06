Карпин и Глебов отреагировали на новость о тайфуне

Наставник сборной России Валерий Карпин и полузащитник национальной команды Данил Глебов отреагировали на новость о тайфуне в Ханое.

Глебов: Тайфун в Ханое? Слышали об этом. Но что можем сделать? Карпин: Вот видите, мы сидим и боимся.

Слова футболиста и главного тренера опубликованы на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что накануне сборная России одержала победу над командой Вьетнама со счетом 3:0. Следующий товарищеский матч подопечные Валерия Карпина проведут против Таиланда 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.