Ветеран «Спартака»: «Лучше ночью посмотрю Бразилию, чем такие матчи сборной»

«Эта игра у меня не вызывала вообще никакого интереса. Если будет выбор посмотреть игру сборной против таких соперников или же ночью включить чемпионат Бразилии, то я остановлюсь на втором варианте», - передает слова Гаврилова «РБ Спорт».