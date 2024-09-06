Ветеран «Спартака»: «Лучше ночью посмотрю Бразилию, чем такие матчи сборной»

Экс-футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов остался недоволен товарищеским поединком между сборными России и Вьетнама.
«Эта игра у меня не вызывала вообще никакого интереса. Если будет выбор посмотреть игру сборной против таких соперников или же ночью включить чемпионат Бразилии, то я остановлюсь на втором варианте», - передает слова Гаврилова «РБ Спорт».
Напомним, что Россия уверенно одолела Вьетнам со счетом 3:0.
Следующий матч подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Таиланда. Встреча состоится на стадионе в Ханое завтра, 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
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