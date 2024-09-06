Дмитрий Черышев - о матче России во Вьетнаме: «Нужно наслаждаться тем, что есть»

Наставник ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев поделился мнением о товарищеском поединке сборных России и Вьетнама. Матч прошел в Ханое и завершился победой россиян со счетом 3:0.

«Самый главный аспект в таких играх - это ознакомление тренерского штаба с футболистами. В таких погодных условиях играть сложно. В данный момент нужно наслаждаться тем, что есть», - передает слова Черышева «РБ Спорт».

Следующий товарищеский поединок российская сборная проведет против Таиланда в субботу, 7 сентября. Матч пройдет на стадионе в Ханое и начнется в 16:00 по московскому времени.