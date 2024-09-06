В РФС сделали заявление перед матчем России и Таиланда

В службе коммуникаций Российского футбольного союза дали комментарий относительно ближайших планов сборной России по товарищескому матчу с Таиландом.

«На данный момент никаких изменений в планах сборной нет», - сообщили «Спорт-Экспрессу» в службе коммуникаций РФС.

Ранее появилась информация, что на Ханой надвигается тайфун.

Сборная России должна провести товарищеский матч против Таиланда в субботу, 7 сентября. Стартовый свисток запланирован в 16:00 по московскому времени. Накануне подопечные Валерия Карпина одержали уверенную победу над командой Вьетнама со счетом 3:0.

Матч России и Таиланда под угрозой срыва – названа причина