Футболист сборной России прокомментировал возможный срыв матча с Таиландом

Товарищеский матч сборных России и Таиланда может быть сорван из-за тайфуна. Комментарий на этот счёт дал футболист российской национальной команды Руслан Литвинов.

«Надеюсь, тайфуна никакого не будет – мы спокойно отыграем матч с Таиландом и полетим домой», - слова Литвинова приводит «РИА Новости».

Стоит сказать, что погодные условия в Ханое уже успели ухудшиться. Это видно по видео, которые появляются в социальных сетях.

Товарищеский матч межу сборными России и Таиланда должен пройти в субботу, 7 сентября. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:00 по московскому времени.