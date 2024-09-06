Смородская объяснила, почему ей жалко сборную России

Сборная России в четверг разгромила Вьетнам (3:0) и теперь готовится к товарищескому матчу против Таиланда. Комментарий по поводу соперников российской национальной команды дала Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента в «Локомотиве».

«Вьетнам и Таиланд – это команды низкого уровня. На такое смотреть неинтересно. Что там смотреть-то? Если даже у местных болельщиков во Вьетнаме этот матч не вызвал интерес. Жалко нашу сборную», - цитирует Смородскую Metaratings.

Стоит сказать, что сборная России уже два с половиной года проводит только товарищеские матчи. Это связано с санкциями, которые ввели УЕФА и ФИФА. Учитывая эти санкции и занятость других команд, находить соперников для товарищеских матчей сборной России является непростой задачей.