Матч России и Таиланда под угрозой срыва – названа причина

Сборная России сейчас находится в Ханое, где должна сыграть еще один товарищеский матч. Однако проведение этой встречи под угрозой срыва, если верить синоптикам.

Как информирует «РИА Новости Спорт» в телеграме, в ближайшие дни во Вьетнаме есть угроза тайфуна. Напомним, что поединок сборных России и Таиланда запланирован на субботу, 7 сентября.

Валерий Карпин заявил, что сборная опасается задержаться во Вьетнаме из-за плохой погоды.

В четверг, 5 сентября, Россия провела товарищескую встречу с вьетнамскими футболистами. Подопечные Карпина одержали крупную победу со счетом 3:0.